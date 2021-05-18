Eurovision 2021 bugün başlıyor (Geçmişten günümüze Eurovision birincileri)

65. Eurovision şarkı yarışmasının birinci yarı finali bu akşam düzenleniyor. 41 ülkenin yarışacağı yarışma Eurovision Youtube kanalları üzerinden takip edebilecek.

18.05.2021 - 18:29

Eurovision 2021 bugün başlıyor (Geçmişten günümüze Eurovision birincileri)

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65. Eurovision şarkı yarışması 2020 yılında Covid-19 nedeniyle iptal edilmişti. Ülkemizde de takip edilen Eurovision bu yıl Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenecek. Birinci yarı final bu akşam (18 Mayıs), ikinci yarı final 20 Mayıs ve büyük final 22 Mayıs Cumartesi günü olacak.

Eurovision 2021’de 41 ülke yarışacak. 2018 yılından bu yana yarışmaya katılmayan Bulgaristan ve Ukrayna bu yıl katılma kararı alırken, Ermenistan, Karadağ ve Macaristan bu yıl Eurovision’a katılmayan ülkeler arasında yer aldı.

Eurovision 2021 için Türkiye’de herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmazken, yarışmayı takip etmek isteyen kişiler Eurovision Youtube kanalları üzerinden takip edebilecek.

EUROVİSİON VE TÜRKİYE

Türkiye 2003 Eurovision şarkı yarışmasında Sertab Erener ile birinciliği kazanmıştı. Türkiye Eurovision’a en son 2012 yılında Can Bonomo ile katılırken, 2013 yılından beri TRT Genel Müdürlüğü’nün Eurovision şarkı yarışmasına katılmama kararı bu yıl için de geçerli.

2000 YILINDAN GÜNÜMÜZE EUROVİSİON BİRİNCİLERİ

Bu yıl 65. kez düzenlecek olan Eurovision bir önceki yarışmanın kazanan ülkesi Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenecek. Türkiye 2012 yılından beri katılmadığı yarışmada en büyük başarısını 2003 yılında Sertab Erener ile birinci olarak yaşamıştı. Türkiye’de de yakından takip edilen Eurovision şarkı yarışmasının 2000 yılından günümüze kazananları.

2000 - Olsen Brothers - Fly on the Wings of Love - Danimarka

2001 - Tanel Padar - Dave Benton ve 2XL - Everybody - Estonya

2002 - Marie N - I Wanna - Letonya

2003 - Sertab Erener - Everyway That I Can -Türkiye

2004 - Ruslana -Wild Dances - Ukrayna

2005 - Elena Paparizu - My Number One -Yunanistan

2006 - Lordi- Hard Rock Hallelujah - Finlandiya

2007 - Marija Serifovic - Molitva - Sırbistan

2008 - Dima Bilan - Believe - Rusya

2009 - Alexander Rybak - Fairytale - Norveç

2010 - Lena - Satellite - Almanya

2011 - Ell / Nikki - Running Scared - Azerbaycan

2012 - Loreen -Euphoria - İsveç

2013 - Emmelie de Forest - Only Teardrops - Danimarka

2014 - Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix - Avusturya

2015 - Mans Zelmerlöw - Heroes - İsveç

2016 - Susana Jamala - 1944 - Ukrayna

2017 - Salvador Sobral - Amar Pelos Dois - Portekiz

2018 - Netta Barzilai - Toy - İsrail

2019 - Duncan Laurence - Arcade - Hollanda

2020 - Covid-19 nedeniyle iptal edildi.

2021 - 22 Mayıs’ta düzenlenecek büyük finalde belli olacak.

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