Eurovision 2021 bugün başlıyor (Geçmişten günümüze Eurovision birincileri)

65. Eurovision şarkı yarışması 2020 yılında Covid-19 nedeniyle iptal edilmişti. Ülkemizde de takip edilen Eurovision bu yıl Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenecek. Birinci yarı final bu akşam (18 Mayıs), ikinci yarı final 20 Mayıs ve büyük final 22 Mayıs Cumartesi günü olacak.



Eurovision 2021’de 41 ülke yarışacak. 2018 yılından bu yana yarışmaya katılmayan Bulgaristan ve Ukrayna bu yıl katılma kararı alırken, Ermenistan, Karadağ ve Macaristan bu yıl Eurovision’a katılmayan ülkeler arasında yer aldı.

Eurovision 2021 için Türkiye’de herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmazken, yarışmayı takip etmek isteyen kişiler Eurovision Youtube kanalları üzerinden takip edebilecek.



EUROVİSİON VE TÜRKİYE



Türkiye 2003 Eurovision şarkı yarışmasında Sertab Erener ile birinciliği kazanmıştı. Türkiye Eurovision’a en son 2012 yılında Can Bonomo ile katılırken, 2013 yılından beri TRT Genel Müdürlüğü’nün Eurovision şarkı yarışmasına katılmama kararı bu yıl için de geçerli.

2000 YILINDAN GÜNÜMÜZE EUROVİSİON BİRİNCİLERİ



Bu yıl 65. kez düzenlecek olan Eurovision bir önceki yarışmanın kazanan ülkesi Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenecek. Türkiye 2012 yılından beri katılmadığı yarışmada en büyük başarısını 2003 yılında Sertab Erener ile birinci olarak yaşamıştı. Türkiye’de de yakından takip edilen Eurovision şarkı yarışmasının 2000 yılından günümüze kazananları.



2000 - Olsen Brothers - Fly on the Wings of Love - Danimarka



2001 - Tanel Padar - Dave Benton ve 2XL - Everybody - Estonya



2002 - Marie N - I Wanna - Letonya



2003 - Sertab Erener - Everyway That I Can -Türkiye



2004 - Ruslana -Wild Dances - Ukrayna



2005 - Elena Paparizu - My Number One -Yunanistan



2006 - Lordi- Hard Rock Hallelujah - Finlandiya



2007 - Marija Serifovic - Molitva - Sırbistan



2008 - Dima Bilan - Believe - Rusya



2009 - Alexander Rybak - Fairytale - Norveç



2010 - Lena - Satellite - Almanya



2011 - Ell / Nikki - Running Scared - Azerbaycan



2012 - Loreen -Euphoria - İsveç



2013 - Emmelie de Forest - Only Teardrops - Danimarka



2014 - Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix - Avusturya



2015 - Mans Zelmerlöw - Heroes - İsveç



2016 - Susana Jamala - 1944 - Ukrayna



2017 - Salvador Sobral - Amar Pelos Dois - Portekiz



2018 - Netta Barzilai - Toy - İsrail



2019 - Duncan Laurence - Arcade - Hollanda



2020 - Covid-19 nedeniyle iptal edildi.



2021 - 22 Mayıs’ta düzenlenecek büyük finalde belli olacak.

