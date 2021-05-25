Eurovision birincisi aklandı

Birlikten yapılan açıklamada, sonucun negatif olduğunu belirtilerek "Bizim için mesele kapanmıştır" denildi.



Uygunsuz spekülasyonların yalan haberlere yol açtığı vurgulandı. Bu durumun Eurovision ruhunu ve yarışmanın sonucunu gölgelediği, birinci olan grubu haksız yere etkilediği ifade edildi.



İtalya'ya 31 yıl sonra büyük sevinç yaşatan Eurovision birinciliği, sosyal medya üzerinden yayıyan uyuşturucu iddiasıyla gölgelenmişti.



Damiano David'in, oylama sürerken bekleme odasında masaya eğilirken görüntülenmesi sosyal medyada uyuşturucu kullandığı yorumlarına yol açmıştı.



Damiano David, basın toplantısında uyuşturucuya karşı olduğunu belirterek yerde kırılmış bardak olduğunu, onu almak için masaya eğildiğini anlatmıştı.