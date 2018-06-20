ABD’li oyuncu Eva Longoria, 43 yaşında ilk kez anne oldu. Ünlü oyuncu, oğluna Santiago Enrique adını verdi.



Jose 'Pepe' Baston ile evli olan Longoria, aralık ayında hamile olduğunu duyurmuştu.



Hola! dergisinde Longoria’nın, bebeğiyle birlikte çekilen ilk fotoğrafı yayınlandı. Longoria ve eşi, “Bu güzel nimetten dolayı çok mutluyuz” açıklamasını yaptı.

Santiago, Los Angeles’taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde 2,7 kilo olarak dünyaya geldi.



Eva Longoria, 2013 yılında tanıştığı 20 yaşındaki Jose Baston ile iki yıl önce evlendi. Baston’ın, ilk eşi Natalia Esperón’dan 22 yaşında Natalia adında bir kızı ve 14 yaşında Mariana ve Jose adında ikizleri var.

Eva Longoria, 2000-2004 yılları arasında oyuncu Tyler Christopher’la, 2007-2011 yılları arasında da basketbolcu Tony Parker’la evliydi.