İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Eva Longoria doğum kilolarından kurtuldu

ABD’li oyuncu Eva Longoria, Parents Magazine’ e konuk oldu. Bir yaşındaki oğlu Santiago ile kamera karşısına geçen 44 yaşındaki aktris, “Oğlumun doğumuyla ülke sınırları nedeniyle ayrı düşen aileler konusuna yöneldim. Santiago’nun kollarımdan alındığını düşünemiyorum. Mülteci yasaları nedeniyle dağılan aileleri yeniden bir araya getirmeliyiz” şeklinde konuştu.



Eva Longoria ve Jose Baston bebekleri Santiago Enrique Baston ile 72. Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Anne olduktan sonra yaşanan Hollywood baskısını hissetmediğini belirten Longoria, “Birçok kadın, doğumdan sonra artık seksi rolleri alamayacağını ya da zayıflayana kadar ara vermesi gerektiğini düşünür. Ben altı hafta sonra işime döndüm. Emzirdiğim için, zor bir süreçti. Ama Santi bize yardım etti, her şeyi kolaylaştırdı” dedi.

