Eva Mendes: Anne olduğum için oynayamadığım roller var

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Eva Mendes yıllardır sinema ve televizyondan uzak durma nedenini annelik olarak açıkladı.

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Eva Mendes, Ryan Gosling hakkında konuştu: Onun çocuklarını doğurmak istedim

Eva Mendes, Ryan Gosling hakkında konuştu: Onun çocuklarını doğurmak istedim

Hızlı Daha Öfkeli, Hitch ve Hayalet Sürücü gibi filmlerle dünya çapında üne kavuşan Eva Mendes sosyal medye hesabından hayranlarının sorularını cevapladı.

2014'te Lost River filminde canlandırdığı Cat karakterinden sonra sinema ve televizyondan uzak duran 2 çocuk annesi Instagram'da bir takipçisinin, "Sizi ne zaman yeni filmlerde görebiliriz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"KIZLARIMA ÖRNEK OLMALIYIM"

"Anne olduğum için oynayamadığım çok rolüm bulunuyor. Seçeneklerim sınırlanıyor ama memnunum. Kızlarım için örnek teşkil etmeliyim. Ama merak etmeyin, ek işlerim de var" diye yazdı.

 Eva Mendes'in Lost River (2014) filminden bir kare  Eva Mendes'in Lost River (2014) filminden bir kare

Ryan Gosling ile 2011 yılında dünyaevine giren oyuncu Eva Mendes, "Ryan Gosling'le tanışana kadar anne olmak aklımın ucundan geçmezdi. Ona aşık oldum. Onun çocuklarını doğurmak istedim" demişti.

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