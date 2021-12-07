Evan Rachel Wood: Marilyn Manson "Oğlunu da taciz ederim" diyerek tehdit etti

ABD’li ünlü rock şarkıcısı Marilyn Manson, aralarında eski nişanlısı oyuncu Evan Rachel Wood’un da olduğu beş kadına cinsel istismar ve şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.



Konu ile ilgili mahkeme süreci devam ederken Manson ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yeni ortaya çıkarılan mahkeme belgelerine göre; Manson, eski kız arkadaşı Wood’u, 8 yaşındaki oğluna tecavüz etmekle tehdit etti.



Manson’ın tehditleri, 34 yaşındaki Wood’un Los Angeles’taki evinin etrafında güvenlik önlemleri almasına neden oldu. Wood’un evini kurşun geçirmez pencelerle yenilediği, çelik kapı ve güvenlik çiti kurduğu belirtildi.



“BANA VE AİLEME ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM”



Belgelerde Wood'un "Onun yüzünden korkunç fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından korkuyorum" sözleri de yer alıyor.



“OĞLUMUN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE”



Ortaya çıkan bu yeni iddialar, Jamie Bell ile Evan Rachel Wood'un oğulları Jack'in velayeti için karşı karşıya geldikleri davanın belgelerinde yer alıyor.

Jamie Bell, Wood'un tüm bu iddialarının doğru olduğunu, Wood’un ölüm tehdidi aldığını ve oğulları Jack'in onun yanında kalması halinde can güvenliğinin tehlikeye gireceğini iddia ediyor.



Wood’un, 52 yaşındaki Manson aleyhindeki iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Manson sessizliğini koruyarak bir açıklamada bulunmadı.