Evangeline Lilly aşı karşıtı protestoya katıldı

Yenilmezler (Avengers) serisinin Hope Van Dyne'ı (Wasp) Evangeline Lilly, corona virüs pandemisi boyunca sergilediği aşı karşıtı duruşuyla dikkat çekiyor. 42 yaşındaki oyuncu, son olarak katıldığı aşı karşıtı protestoyu Instagram hesabında paylaştı.

GEREKÇESİNİ AÇIKLADI



Oyuncu protestodan fotoğraflarla beraber neden corona virüs aşısının zorunlu olduğuna inanmadığına dair gerekçesini de açıkladı.

"KORKUYU ANLIYORUM"



Lilly “Bu hafta sonu DC’de bedensel egemenliği desteklemek için bulundum. Şiddetli saldırı, tutuklama veya yargısız tutuklama, iş kaybı, evsizlik, açlık, eğitim kaybı, sevdiklerinden yabancılaşma, aforoz tehdidi altında hiç kimsenin vücuduna herhangi bir şey enjekte etmeye zorlanmaması gerektiğine inanıyorum. Dünyanın korku içinde olduğunu anlıyorum ama korkuya güç kullanarak yanıt vermenin sorunlarımızı çözeceğine inanmıyorum” dedi.



Oyuncu ayrıca girişimci Naval Ravikant’ın tüm acımasızlıkların, başkalarını daha iyiye zorlama arzusuyla başladığını belirttiği sözünü de gönderisinde paylaştı.





Gönderi, yıldızın corona virüsü pandemisinin başlangıcında özgürlüğe değer verdiği için kendini karantinaya almayı reddettiğini açıklayarak tartışmalara yol açmasından neredeyse iki yıl sonra geldi. Mart 2020 tarihli gönderisinde, “Bazı insanlar yaşamlarına özgürlükten daha çok değer verir, bazıları ise özgürlüğe yaşamlarından daha çok değer verir. Hepimiz seçimlerimizi yaparız” yazmıştı.

MARVEL DURUMDAN RAHATSIZ



Marvel Studios'un Evangeline Lilly'in tutumundan rahatsız olduğu ve gelecek projelerdeki rolünü gözden geçirdiği konuşuluyor.

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