Evangeline Lilly: Sessiz kalarak acı çekmeyin

2000'li yılların başına damga vuran Lost dizisinde canlandırdığı Kate Austen karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ardından Hobbit serisinde Tauriel'e hayat veren Evangeline Lilly, Instagram'dan yaşadığı zor günleri itiraf etti.

PSİKOLOJİK SORUNLARINI İTİRAF ETTİ

Ant-Man'deki Hope Van Dyne rolüyle Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olan 40 yaşındaki oyuncu psikolojik sorunlarına dair konuştu ve hayranlarını kendisinin yaptığı gibi asla sessiz kalarak acı çekmemeleri tavsiye etti.

Evangeline Lilly geçtiğimiz günlerde saçları kazıttı

Kırgın hissettiğini belirten Kanadalı oyuncu Instagram'da paylaştığı eski fotoğraflarının altına "Geçen yıl benim için zordu fakat hepsini paylaşmak istememiştim. Çünkü hayatınıza karar bulutları taşımak istemedim. Tek istediğim sizinle mutlulukları paylaşmak. Hayatınızı aydınlatmak. Çok güzel bir gün geçirdikten sonra paylaşımımın sizi üzmesini istemedim" dedi.

Lilly yaşadığı sorunları bu fotoğrafla paylaştı

Başkalarının kötü hissetmesine neden olabileceği endişesiyle duygularını bastırmaya karar verdiğini ancak bunun en derin travmalarına ışık tuttuğunu söyleyen Evangeline Lilly, tünelin sonunda ışık olduğunu söyleyerek takipçilerinden destek istedi.

LILLY'NİN BAŞROLDE OYNADIĞI ANT-MAN VE WASP FRAGMANI