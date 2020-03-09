Evangeline Lilly: Sessiz kalarak acı çekmeyin

Zor günler geçirdiğini itiraf eden Yenilmezler (Avengers) serisinin Hope Van Dyne'ı Evangeline Lilly, hayranlarına kendisini gibi sessiz kalarak acı çekmemeleri tavsiye etti.

09.03.2020 - 09:26

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2000'li yılların başına damga vuran Lost dizisinde canlandırdığı Kate Austen karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ardından Hobbit serisinde Tauriel'e hayat veren Evangeline Lilly, Instagram'dan  yaşadığı zor günleri itiraf etti.

PSİKOLOJİK SORUNLARINI İTİRAF ETTİ 

Ant-Man'deki Hope Van Dyne rolüyle Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olan 40 yaşındaki oyuncu psikolojik sorunlarına dair konuştu ve hayranlarını kendisinin yaptığı gibi asla sessiz kalarak acı çekmemeleri tavsiye etti. 

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Kırgın hissettiğini belirten Kanadalı oyuncu Instagram'da paylaştığı eski fotoğraflarının altına "Geçen yıl benim için zordu fakat hepsini paylaşmak istememiştim. Çünkü hayatınıza karar bulutları taşımak istemedim. Tek istediğim sizinle mutlulukları paylaşmak. Hayatınızı aydınlatmak. Çok güzel bir gün geçirdikten sonra paylaşımımın sizi üzmesini istemedim" dedi. 

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Başkalarının kötü hissetmesine neden olabileceği endişesiyle duygularını bastırmaya karar verdiğini ancak bunun en derin travmalarına ışık tuttuğunu söyleyen Evangeline Lilly, tünelin sonunda ışık olduğunu söyleyerek takipçilerinden destek istedi. 

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