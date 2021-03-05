Evcil sürüngenine kıyafet giydiren Kim Kardashian'a tepki

Reality show yıldızı Kim Kardashian bir sakallı ejder sahiplendi ve çarşamba günü Instagram'da yeni evcil hayvanıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda kızı North, sürüngeni tutarken görülüyordu.



Fakat Kardashian hayvana kıyafet giydirdiği için bazıları tarafından eleştirildi.



Independent Türkçe'nin haberine göre, paylaşımda sürüngenin Kardashian'ın kızı tarafından tutulduğu ve kapüşonlu, tüylü, beyaz bir üst giydiği ve gözlerinin arasında bir mücevher olduğu görülüyor. Yıldız paylaşımın altına “Ailemizin en yeni üyesiyle tanışın ... Speed" diye yazdı.



KERTENKELENİN ADI SPEED

Kardashian ayrıca, “Speed'i şimdi sevdiğim gibi seveceğimi gerçekten düşünmüyordum ama zamanla kalbimi kazandı! Speed aslında en iyi arkadaşım Allison'undu ve ona bir haftalığına bakıcılık yaptık, sonra yanımızdan hiç ayrılmadı ve aylardır bizimle!" paylaşımını yaptı.

Kardashian "Speed, özel yapım Skims Cozy ve hatta Lil Uzi mücevheriyle görünümünü baştan yarattı. North ve sakallı ejderhası her yere beraber gidiyorlar, çok sevimli" diye ekledi.

Kardashian'ın Instagram paylaşımının altına Skims'in pazarlama müdürü Tracy Romulus "Bir dakika? Speedy özel yapım Skims mi giyiyor? Ağlıyorum" diye esprili bir yorum yazdı.



Gönderi neredeyse üç milyon kişi tarafından beğenildi ama bazılarının sürüngenin sağlığına dair endişeleri vardı.

"ONU GİYDİRMEYİ BIRAKIN!"

Bir kullanıcı "Onu giydirmeyi bırakın, derilerinden nefes alıyorlar" dedi.



Sürüngen Merkezi'nden sürüngen uzmanı Gary Rolfe, The Independent'a sürüngenlerin doğru bakıma ihtiyaç duyduğunu, doğru bakıma da tasarımcı kıyafetleri giymenin dahil olmadığını söyledi.



Rolfe "Doğru şekilde bakılmaları durumunda sakallı ejderler çocuklar için mükemmel evcil hayvanlardır. 'Soğukkanlı' (ektotermik) olduklarından vücutlarını tasarımcı elinden çıkma kıyafetler giyerek değil, sürüngenlere özel ısı lambaları altında güneşlenerek ısıtmaları gerekir" dedi.



"Bununla birlikte doğaları gereği sakallı ejderler çok sakindir ve eğer doğru şekilde tutulurlarsa Instagram'a yüklenecek anlık bir fotoğraf için poz vermenin onlara zararı olmayacaktır" diye ekledi.

PETA'nın zulüm soruşturmalarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Daphna Nachminovitch, The Independent'a şunları söyledi:



"Hidden Hills'teki bir malikanede yaşam, sakallı ejderlerin tırmanmayı, güneşin tadını çıkarmayı, yeraltında serinlemeyi ve yiyecek aramayı sevdiği Avustralya çölündeki yaşama benzemez. Kim ve North artık Speed'i sahiplendiğine göre ona ellerinden gelen en iyi yuvayı sağlamak istediklerini biliyoruz; dolayısıyla umuyoruz ki Speed'in oyuncak değil, bir sakallı ejder olarak yaşayabileceği ferah ve doğasına uygun bir ortam kurarlar ona. Kim'in takipçilerine de asla bu hayvanları satın almamalarını söylüyoruz."

Bu, reality yıldızının hayvanlarla bağlantılı olarak topa tutulduğu ilk hadise değil. Kardashian 2018'de de Endonezya'nın Sumatra kentinde fil sürerken görüntülenmişti.