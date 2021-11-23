Evde ıslak hamburger tarifi (Islak hamburger nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?)

Sevilen sokak lezzetlerinden biri olan ıslak hamburger, MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan istenen yemek oldu. Tarifi izleyiciler tarafından da merak edilen ıslak hamburger nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

Haberler 23.11.2021 - 14:38 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 14:55

Evde ıslak hamburger tarifi (Islak hamburger nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?)

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ISLAK HAMBURGER İÇİN MALZEMELER

İçin:
 
400 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan (robotta çekilmiş)

1 adet yumurta
 
2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
 
6 adet hamburger ekmeği

Sosu için:

3 yemek kaşığı sıvı yağ
 
3 diş sarımsak

1,5 su bardağı domates püresi

3 yemek kaşığı ketçap
 
1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber (silme)

1 su bardağı su
 
1 tatlı kaşığı toz şeker

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Hamburger köftesi için karıştırma kabında 400 gr orta yağlı dana kıyma, 1 adet robottan geçirilmiş soğan, 1 adet yumurta, 2  yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberle birlikte iyice yoğurun. Üzerini kapatıp köfte harcını yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen köfte harcından eşit parçalar alıp hamburger ekmeğinizin büyüküğünde köfteler hazırlayın.

Ardından 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte 3 diş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun.
 
1,5 su bardağı domates püresi, 3 yemek kaşığı ketçap, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 1 su bardağı suyu da tencereye ilave edip sosu güzelce kaynatın.

Sos pişerken köfteleri de ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin.

Sos piştikten sonra ekmeklerin iç kısımlarını sosa batırın ve buhar aparatı koyduğunuz tencereye yerleştirip köfteyle birleştirin.
 
Kalan sosu fırça yardımıyla hamburger ekmeğine yedirin. Üzerlerini fırın kağıdıyla kapatıp yumuşayana kadar yaklaşık 6 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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