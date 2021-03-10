Evde Kandil Simidi nasıl yapılır? (Kandil Simidi tarifi)

MAHLEPLİ / MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

1 yumurtanın sarısı2 çorba kaşığı yoğurt2 çorba kaşığı üzüm sirkesi2 tatlı kaşığı şeker1 tatlı kaşığı tuz125 gr eritilmiş tereyağı (ya da margarin)Yarım çay bardağı sıvı yağ2 çay kaşığı kabartma tozu3 su bardağı un1 tatlı kaşığı mahlep (Tercihen)1 yumurta beyazıSusamÇörek otu

TARİFİN YAPILIŞI

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri ekleyin ve karıştırın.



Un, kabartma tozu ve mahlebi (var ise) ilave edip yoğurmaya başlayın. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için tercihen kullanılabilir.



3 su bardağı unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yoğurma kabına ekleyin ve yoğurma işlemine devam edin.



Hamurunuz hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elinizle yuvarlayın ardından tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatın ve Simit şeklini verin.



Simitlerinizi önce yumurta akına sonra susama bulayın ve Simitleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.



Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin ve soğuduktan sonra servis edin.

4 PÜF NOKTA

1- Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olması dikkat edilmesi gereken ilk kuraldır.

2- Yoğurma işlemi sırasında unu eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.

3- Sirke, kurabiyelere gevreklik vermesi için önemlidir.

4- Son olarak elde ettiğiniz hamurun ele yapışmaması ve yumuşak olması gerekmektedir.