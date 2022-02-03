Evde Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? (Kandil Simidi tarifi)

İslam aleminde önemli günlerden bir olan Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. Paylaşmayı ve iyiliği yücelten Kandil günlerinde akla gelen ilk lezzetlerden biri ise Kandil Simidi. Peki, Evde Kandil Simidi nasıl yapılır, Kandillerle özdeşleşen geleneksel lezzet Kandil Simidinin malzemeleri nelerdir?

Haberler 03.02.2022 - 10:12

Evde Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? (Kandil Simidi tarifi)

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MAHLEPLİ / MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler

1 yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gr eritilmiş tereyağı (ya da margarin)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı mahlep (Tercihen)

Üzeri için;

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

TARİFİN YAPILIŞI

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri ekleyin ve karıştırın.

Un, kabartma tozu ve mahlebi (var ise) ilave edip yoğurmaya başlayın. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için tercihen kullanılabilir.

3 su bardağı unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yoğurma kabına ekleyin ve yoğurma işlemine devam edin.

Hamurunuz hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elinizle yuvarlayın ardından tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatın ve Simit şeklini verin.

Simitlerinizi önce yumurta akına sonra susama bulayın ve Simitleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin ve soğuduktan sonra servis edin.

4 PÜF NOKTA

1- Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olması dikkat edilmesi gereken ilk kuraldır.

2- Yoğurma işlemi sırasında unu eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.

3- Sirke, kurabiyelere gevreklik vermesi için önemlidir.

4- Son olarak elde ettiğiniz hamurun ele yapışmaması ve yumuşak olması gerekmektedir.

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