Evde kumpir nasıl yapılır? (Kumpir tarifi için gerekli malzemeler neler?)

KUMPİR TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER NELER?

2 adet büyük boy patates



2 yemek kaşığı tereyağı



3/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



1çay bardağı haşlanmış mısır



1/2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış zeytin



4-5 adet kornişon turşu



2 yemek kaşığı mayonez



2 yemek kaşığı ketçap



1/4 çay kaşığı tuz

KUMPİR TARİFİNİN PÜF NOKTASI



Büyük boy, düzgün ve belirli bir kalınlıkta olan patatesleri seçmiş olmanız önemli. Fırından çıkan patateslerin orta kısmını açtıktan sonra vakit kaybetmeden tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniriyle patatesin iç kısmını ezmelisiniz.



KUMPİR PİŞİRME ÖNERİSİ



Fansız programda fırını çalıştırırsanız patateslerin içinin nemli kalmasına yardımcı olursunuz.



KUMPİR TARİFİ



Patatesi güzelce yıkayıp kağıt havluyla kurulayın ve iyice kurumasını bekleyin. Kuruyan patatesin üzerini önce bir fırın kağıdı ile sarın.



Daha sonra üzerini alüminyum folyo ile kaplayın.Önceden 200 derece ısıttığınız fırının tabanına patatesi yerleştirin. Ters çevirdiğiniz bir tepsiyi çok az aralık kalacak şekilde üzerine kapatın. Bu şekilde yaklaşık 90 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız patatesi ortadan dikey şekilde kesin ve arzu ettiğiniz kadar tereyağı ilave edin.

Kaşar peyniri ile orta kısımlarını ezin.

Daha sonra kumpirlerinizi bir tabağa alın ve üzerine dileğiniz malzemeleri ekleyin.

Damak tadınıza göre en üste mayonez, ketçap da ekleyebilirsiniz.