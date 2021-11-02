Evde midye dolma nasıl yapılır? (Midye dolma tarifi)

MİDYE DOLMA İÇİN MALZEMELER



40 adet kabuklu midye



¾ su bardağı zeytinyağı



2,5 su bardağı sıcak su



1 adet taze sıkılmış limon suyu



İç pilav için:



1,5 su bardağı pirinç



4 adet orta boy kuru soğan



50 gram dolmalık fıstık



1 yemek kaşığı kuş üzümü



1 çay kaşığı domates salçası



8 yemek kaşığı zeytinyağı



1 yemek kaşığı toz şeker



1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu



2,5 su bardağı sıcak su



1 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı yenibahar



1 tatlı kaşığı tuz



¼ demet dereotu



MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?



Midyeleri bol suda yıkayın. Üzerlerinde bulunan lekeleri tel bir fırça yardımıyla temizleyip yeniden yıkayın.



Bitişik, kabuklu kısımlarını birbirinden ayırmadan keskin bir bıçak yardımıyla uç kısımlarından açın.



Tüylü kısımlarını elinizle çekerek alıp kabuklu midyeleri soğuk su dolu bir kapta kısa süre bekletin. Ardından bol suda yıkayıp sularını süzdükten sonra ayrı bir yerde bekletin.



Ayıklanmış pilavlık pirinci, ılık ve tuzlu suda 15 dakika kadar bekletin. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Kuş üzümlerini kumunun çıkması için ılık suda bekletin.



Suyunu süzdüğünüz pirinci duruladıktan sonra zeytinyağını geniş bir pilav tenceresinde ısıtıp, dolmalık fıstıkları hafif bir renk alana kadar kavurun.



Pirinci ekledikten sonra kısık ateşte kavurmaya devam edin. Suyu süzülmüş ve durulanmış kuş üzümleri, tuz, karabiber, yenibahar, taze sıkılmış limon suyu ve toz şekeri ekleyip karıştırın.



Sıcak suyunu verip kısık ateşte pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin. İncecik kıyılmış dereotunu ekledikten sonra ılık pilavı bir kenara alıp dinlendirin. Kabuklarını araladığınız midyelerin iç kısımlarını birer tatlı kaşığı kadar iç pilavla doldurup sıkıca kapatın.



Geniş kısımları aşağı bakacak şekilde bir tencereye dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Ağırlık yapması adına üzerlerine porselen bir tabak kapatıp sıcak su gezdirin.



Kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirdiğiniz midye dolmaların üzerine taze sıkılmış limon suyu gezdirip tercihen soğuk olarak servis edebilirsiniz.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun