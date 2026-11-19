Eve kapanan Barış ev gençlerinin lideri gösterildi: "Onlar çıkar ama ben çıkmam"
19.11.2026 11:06
Son Güncelleme: 19.11.2026 11:11
Türkiye'de ev genci olarak nitelendirilen 4 milyon genç olduğu belirtiliyor.
Hatay'da deprem sonrası eve kapanan Barış Özbay, sosyal medyada "ev genci" paylaşımlarına konu oldu. Özbay, "Hayat şartları düzelse belki onlar dışarı çıkar. Ben evden çıkacağımı düşünmüyorum." dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde evlerini ve yakınlarını yitiren 52 yaşındaki Semra Özbay ile 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Antakya'daki evlerinde yaşam mücadelesini sürdürüyor .
Depremin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış Özbay, zamanının büyük bölümünü bilgisayar ve cep telefonuyla geçirmeye başladı. Yaşam hikayesiyle daha önce de gündeme gelen genç, yaklaşık üç ay süren hastane tedavisinin ardından yeniden evine döndü.
HAREKETİN LİDERİ OLARAK GÖSTERİLDİ
Taburcu olduktan sonra kendisine verilen ilaçları kullanmayı kabul etmeyen Özbay, gününü telefon ve bilgisayar başında geçirmeyi sürdürdü. Yapılan haberlerle büyük bir kitle tarafından tanınan Özbay, yaşadıklarının ardından sosyal medyada ev genci başlığı altında yapılan paylaşımlarda ve hazırlanan görsellerde hareketin lideri olarak gösterildi.
Kendisinin haberi olmadan yapılan bu paylaşımlarla gündeme gelen Özbay, kendisin ev genç hareketin başkanı olarak görmediğini ve kendisini daha çok bu durumun simgesi haline geldi.
Özbay, ev genci olmanın politik bir duruş olduğu görüşünde.
"ONLAR ÇIKAR, BEN EVDEN ÇIKMAM"
Ev genci olması veya olmamasının umurunda olmadığını ifade eden Özbay, hayat şartları daha iyi olduğu zamanda ev gençlerinin dışarıya çıkacağını ancak kendisinin dışarıya çıkmayacağını belirterek, gençlerin bir şekilde seslerini duyurması ve sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Ev gençlerinin lideri olarak gösterildiği paylaşımları gördüğünü ancak kendisinin ev genci olmadığını ifade eden Barış Özbay, şöyle devam etti:
"- Uyandığımda vakit geçirmek için bilgisayar oynuyorum, telefonuma bakıyorum. Arkadaşlarım geliyor, birlikte sohbet ediyoruz. Uykum ne zaman gelirse genellikle gece 01.00'den sonra yatıyorum. Ev genciyle ilgili paylaşımlarımı görüyorum ancak kendimi ev genci olarak görmüyorum.
- Bence ev genci olmak biraz daha politik bir duruş, bir protesto gibi. Onların evde kalma nedenleriyle benimki tam olarak aynı değil. Ekonomi ve hayat şartları düzelse, insanlar daha anlayışlı olsa belki onlar dışarı çıkar. Ben ise şu saatten sonra şartlar düzelse bile evden çıkacağımı düşünmüyorum."
Barış Özbay, "Kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum." dedi.
"BU DURUMUN SİMGESİ HALİNE GELDİM"
- İlk başta ben de böyle düşünüyordum ancak zamanla bu durum değişti. Onlar da uzun süre evde kalırsa benim gibi olabilirler. Yine de sürekli evde kalmaları mümkün değil, bir şekilde bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kendimle ilgili paylaşımlara bakmak zevkli ve zaman geçirmek oluyor. Kendimle ilgili paylaşımları ve yorumları okuyorum. İnsanların benim hakkımda konuşması, hayatımı merak etmesi hoşuma gidiyor.
- İyi ya da kötü yorum yapılması benim için çok önemli değil. Sonuçta kim ilgi görmek istemez. İnternette kendimi görünce hoşuma gidiyor. Ancak kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum. Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim. Benden başka bu şekilde yaşayan insanlar da vardı. Haberlere çıkmamla birlikte daha fazla tanındım. Bir anlamda şans eseri bu sürecin simgelerinden biri oldum."
Türkiye'de ev genci sayısının artışına sebep olan nedenler konusunda fikri olmadığını belirten Özbay, "Ancak bunun temelinde ekonomi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar artık fazla sosyalleşmiyor. Bir de gençlerle yaşlılar arasında anlaşmazlıklar var. Yaşlılar bizi anlamıyor, gençlerle yaşlılar pek uyuşamıyor. İş ortamlarında da benzer sorunlar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.
Özbay, gençlerin sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.
“İŞVERENLERLE ANLAŞMAK ZOR”
Özbay şöyle devam etti:
"- İşverenler genellikle bizden daha yaşlı olduğu için anlaşmak zorlaşabiliyor. Ev gençlerine işsiz deniliyor ama iş de olsa maaş olsun değmiyor. Bazen bulunan işin maaşı ya da çalışma ortamı da yapılan işe değmiyor. Bu nedenle bazı gençler evde kalmayı tercih ediyor.
- Gençlerin iş hayatında daha fazla yer alması ve yönetimde söz sahibi olması belki bazı şeyleri değiştirebilir. Benim bu konuda tavsiye verecek son kişi olduğumu düşünüyorum. Ev genci olmak ya da olmamak çok da umurumda değil.
- Bu durumun uzun süre böyle devam edebileceğini sanmıyorum. Gençlerin bir şekilde seslerini duyurması ve sorunlarına çözüm bulunması gerekiyor."
Türkiye'de 4 milyonun üzerinde ev genci olduğu düşünülüyor.
EV GENCİ NEDİR?
İngilizce'de "NEET" (Not in Education, Employment or Training) yani ne eğitimde ne istihdamda ne de eğitim alıyor kavramı dilimizde ev genci olarak karşılık buluyor .
Bu gençler çalışma hayatı veya eğitim hayatına dahil olmak istiyorlar ancak önlerindeki engeller nasıl ilerleyeceklerini bilmemeleri eve kapanmalarının temel nedeni oluyor.
Dünyada ne okul hayatında ne de eğitim hayatında bulunan yalnızca evde olup sosyal hayata dahil olamayan gençlerin sayısı günden güne artıyor.
Türkiye'de 4 milyonun üzerinde ev gencinin olduğu düşünülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,9 oranına ulaştı.