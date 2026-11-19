"BU DURUMUN SİMGESİ HALİNE GELDİM"

- İlk başta ben de böyle düşünüyordum ancak zamanla bu durum değişti. Onlar da uzun süre evde kalırsa benim gibi olabilirler. Yine de sürekli evde kalmaları mümkün değil, bir şekilde bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kendimle ilgili paylaşımlara bakmak zevkli ve zaman geçirmek oluyor. Kendimle ilgili paylaşımları ve yorumları okuyorum. İnsanların benim hakkımda konuşması, hayatımı merak etmesi hoşuma gidiyor.

- İyi ya da kötü yorum yapılması benim için çok önemli değil. Sonuçta kim ilgi görmek istemez. İnternette kendimi görünce hoşuma gidiyor. Ancak kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum. Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim. Benden başka bu şekilde yaşayan insanlar da vardı. Haberlere çıkmamla birlikte daha fazla tanındım. Bir anlamda şans eseri bu sürecin simgelerinden biri oldum."

Türkiye 'de ev genci sayısının artışına sebep olan nedenler konusunda fikri olmadığını belirten Özbay, "Ancak bunun temelinde ekonomi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar artık fazla sosyalleşmiyor. Bir de gençlerle yaşlılar arasında anlaşmazlıklar var. Yaşlılar bizi anlamıyor, gençlerle yaşlılar pek uyuşamıyor. İş ortamlarında da benzer sorunlar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.