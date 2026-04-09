Everest'e tırmanan ilk Amerikalı olarak tarihe geçen Jim Whittaker hayatını kaybetti
09.04.2026 11:23
Jim Whittaker, 1963 yılında Everest’in zirvesine ulaşmıştı.
Dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanan ilk ABD vatandaşı olarak tarihe geçen dağcı Jim Whittaker, 97 yaşında hayatını kaybetti.
1963'te Everest Dağı'nın zirvesine başarıyla tırmanarak dağcılık tarihine geçen Jim Whittaker, yaşamını yitirdi. Ailesi, BBC'ye yaptığı açıklamada, Whittaker'ın 7 Nisan'da Washington eyaletine bağlı Port Townsend kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini teyit etti.
"Big Jim" lakabıyla tanınan Whittaker, 10 Şubat 1929'da Seattle'da doğdu ve 1940'lu yıllarda izcilik faaliyetleri kapsamında ikiz kardeşi Lou Whittaker ile dağcılığa başladı.
İki kardeş, 16 yaşındayken Washington eyaletindeki Olympic Dağları'nın en yüksek noktası olan Olympus Dağı'na tırmandı.
Mayıs 1963'te Everest Dağı 'nın zirvesine başarıyla tırmanan Whittaker, uzun yıllar boyunca dağcılık dünyasının önde gelen isimleri arasında yer aldı. Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanan ilk Amerikalı olarak tarihe geçen dağcı Whittaker, 2012 yılında 83 yaşındayken ailesiyle birlikte tekrar Everest'e tırmandı.