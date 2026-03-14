Evgeny Grinko'nun konserleri sürüyor. İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, yeniden Türkiye'ye geldi. 13 Mart Cuma akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda ilk kez sahne alan sanatçı, yoğun ilgiyle karşılandı.

"Valse" bestesi ile milyonlarca dinleyiciye ulaşan 41 yaşındaki Grinko, Avrupa'da art arda kapalı gişe geçen konserlerinin ardından Türkiye'ye geldi.

KAYSERİ VE SİVAS'TA DA KONSER VERECEK



Hayranlarıyla buluşmaya devam eden Grinko, bahar turnesi kapsamında 15 Mart'ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 16 Mart'ta da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Turne sonrasında stüdyo çalışmalarına ağırlık verecek olan Grinko'nun sonbahara kadar yeni albüm çalışmalarına odaklanacağı belirtildi.