İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ezgi Mola: Belden aşağı vurduklarında kimse erkekleri yargılamıyor ama kadın yaptığında bir huzursuzluk oluyor

Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programına konuk olan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla ilgili şunları söyledi: “Sosyal medyada çok dürüstüm, kendi halimi, kendimi paylaşıyorum. Yapmacıklıktan uzağım.”



Mola gelecek planlarını anlatırken de “Umarım hiçbir zaman ‘Ben oldum’ demem. Her gün soru işaretleriyle yaşıyorum ileride neler yapacağım diye” şeklinde konuştu.

"KULİSTE ÇOK MUTLUYUZ"

Son projesi Alice müzikali hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Kuliste o kadar mutluyuz ki, birbirimizi çok seviyoruz. Buradan da duyurayım, seneye de devam edecek. Oyunun dekoru sadece şu an oynadığımız Zorlu sahnesi için uygun, o yüzden başka illere gidemiyoruz. İsterim mi bu tarz sahneler her ilde olsun ve biz de gidelim” dedi.