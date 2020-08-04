Facebook Fransız komedyen Dieudonne'nin hesaplarını kapattı

Facebook, Fransız komedyenin sosyal medya platformlarında Yahudi Soykırımı kurbanları ile dalga geçtiği ve Yahudilere karşı aşağılayıcı ifadeler kullandığını öne sürdü. Yapılan yazılı açıklamada, "Tehlikeli şahıs ve örgütler hakkındaki politikalarımız gereği Dieudonne M'Bala M'Bala'nın hesaplarını Facebook ve Instagram'dan kalıcı olarak kaldırdık" ifadelerine yer verildi.

ZAFER OLARAK KARŞILANDI



Euronews'in haberine göre Irkçılığa ve Antisemitizme Karşı Uluslararası Mücadele Ligi (LICRA) kararı büyük bir zafer olarak karşılarken, komedyenin destekçileri ifade özgürlüğünün çiğnendiğini savundu.

DAHA ÖNCE 2 AY HAPİS CEZASI ALDI



Dieudonne ismiyle tanınan komedyen, gösterilerinde kullandığı ifadeler nedeniyle daha önce çok defa Fransız ve Belçika yargısı tarafından cezaya çarptırılmıştı. 2015 yılında Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı hakkındaki paylaşımı nedeniyle Dieudonne'ye 2 ay hapis cezası verilmişti.

PARA CEZASI DA VAR



Facebook'ta 1,6 milyon takipçisi olan komedyen, kasım ayında paylaştığı bir videonun antisemit olduğu gerekçesiyle 9 bin euro cezaya çarptırılmıştı. YouTube da komedyenin hesabını daha önce benzer sebeplerle kapatmıştı.



'TATİLDE SINIFTA KALDIK'