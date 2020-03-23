Fadik Sevin Atasoy: Bu sağlıktan öte, büyük bir insanlık sınavı

Yeni tip corona virüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla hayata geçirilen "evde kal" çağrısına destek veren isimlerden biri de Atasoy oldu.



Uyarıların yapıldığı ilk günden itibaren evde kaldığını aktaran başarılı oyuncu, virüsten korunmak için evde kaldığı süreci nasıl geçirdiğini, deneyim ve tavsiyelerini anlattı.



Oyuncu Atasoy, salgına karşı uzmanların uyarılarını dikkate aldığını ve çevresine de uygulatmaya çalıştığını dile getirerek, "Evde kalıyorum, sadece kendi sağlığım için değil, çevreme duyduğum hassasiyetten dolayı da. Ben zaten senelerdir evde kalan, işini bitirip evine gelen birisiydim. Onun için işlerimi evimden online olarak devam ettiriyorum." diye konuştu.



Çevresinde yardıma ihtiyaç duyan yaşlıları da takip ettiğini ifade eden Atasoy, şöyle devam etti: "Bunu sadece kendimiz için değil, birlik duygusunu harekete geçirmek için de bir fırsat olarak görebiliriz. Bizler için aslında sağlıktan öte, büyük bir insanlık sınavı. Çünkü psikolojimizi ve insaniyetimizi ne kadar yüksek tutarsak, bu virüsle başa çıkma noktasında o kadar güçlü oluruz."



CORONA VİRÜSE KARŞI MARKETLERDE POŞETLİ ÖNLEM