Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı: Karan annesinin kopyasıymış

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.

İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucağına almıştı.

Ekranların yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ile ekranlara dönmeye hazırlanan Evcen, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı çocukluk fotoğrafı ile olay oldu.

Daha önce babası Özçivit'e benzetilen Karan için Evcen'in çocukluk fotoğrafına "Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yapıldı.

Oyuncu çift yaz tatilini oğulları Karan ile Bodrum'daki evlerinde geçirmişlerdi.

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