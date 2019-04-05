Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün Cem Yılmaz’ın Diamond Elite Platinum Plus adlı yeni gösterisini izlemek üzere Maslak TİM’deydi.
İlk bebekleri Karan’ı kucaklarına almak için gün sayan ikiliden Özçivit, “Gösteriyi izlemeye gidiyoruz ama inşallah oradan da doğuma gitmeyiz endişesiyle evden çıktık” dedi.
Evcen ise “Gösterinin sonlarına doğru Karan biraz zorladı açıkçası. O kadar güldüm ki, Karan çok tekme attı. Beni zorladı. Doğuracağım sandım. Bebeğimiz en geç 20 Nisan'da dünyaya gelecek" ifadelerini kullandı.
Fahriye Evcen: Gülmekten doğuracağım sandım
Yaşam
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün Cem Yılmaz’ın yeni gösterisini izledi. Hamile olan Evcen çıkışta yaptığı açıklamada, "O kadar güldüm ki, doğuracağım sandım" dedi.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün Cem Yılmaz’ın Diamond Elite Platinum Plus adlı yeni gösterisini izlemek üzere Maslak TİM’deydi.