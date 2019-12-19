Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan'a 1 milyonluk teklif

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan’ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldı. Doğmadan adına Instagram hesabı bile açılan, hiçbir paylaşım yapılmadığı halde 166 bin takipçisi olan Karan bebeğin geçtiğimiz günlerde ilk kareleri de sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada trendler arasına yükselen bebeğe rekor bir teklif geldi.



Firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak firmasının 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıca Karan’ın Instagram hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye (story) için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi. Ancak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.