Burak Özçivit ile 8,5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen oğulları Karan'a kavuşmak için geri sayıma başladı.



Posta'nın haberine göre, dadı tutmaktan vazgeçen Fahriye Evcen, Almanya'da yaşayan annesi Hatime Evcen'den yardım istedi.



Hatime Evcen, 15 güne kadar İstanbul'a gelecek ve üç ay boyunca torunuyla ilgilenecek.

Çift, daha önce oğulları için dadı tutmaya karar vermişti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ın yeni gösterisini izledikten sonra gösteri çıkışında objektiflere takılmıştı. Evcen gösteriyle ilgili yaptığı açıklamada, "O kadar güldüm ki, doğuracağım sandım" demişti.