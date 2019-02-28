İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral Koton markasıyla yeni bir yolculuğu çıktı.



Son olarak Organize İşler filminde rol alan Soral, "Bir oyuncu olarak iyi projelerde yer almak beni ne kadar mutlu ediyorsa kendimi yakın hissettiğim bir markanın yüzü olmak da beni o kadar heyecanlandırıyor. Ayrıca modayı çok seven biri olarak Koton gibi büyük ve global bir markanın yüzü olmaktan da gurur duydum. İlk reklam filmimizi çektik. Enerjisi yüksek, moda severleri heyecanlandıracak farklı reklamlarla sürprizlerimiz devam edecek”

