Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran ve dizinin sezon finalinde ekrana veda eden Farah Zeynep Abdullah, imajını değiştirdi.

Ünlü isim dizideki, çok konuşulan mavi saçlarına veda etti.

Sekiz saate yakın kuaförde kalarak saçlarının rengini değiştiren 31 yaşındaki oyuncunun yeni imajına beğeni yağdı.

Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlanmış, hastanede çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı.

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren oyuncu, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını açıklamıştı.