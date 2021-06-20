Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi

Masumlar Apartmanı dizisinde ‘İnci’ karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, diziden ayrıldıktan sonra saçını değiştirdi ve yeni halini sosyal medyadan paylaştı.

20.06.2021 - 16:35

Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi

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Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran ve dizinin sezon finalinde ekrana veda eden Farah Zeynep Abdullah, imajını değiştirdi. 

Ünlü isim dizideki, çok konuşulan mavi saçlarına veda etti. 

Sekiz saate yakın kuaförde kalarak saçlarının rengini değiştiren 31 yaşındaki oyuncunun yeni imajına beğeni yağdı. 

Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlanmış, hastanede çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı.

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren oyuncu, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını açıklamıştı. 

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