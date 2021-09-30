Farah Zeynep Abdullah'ın 'kilo haberi' isyanı: Sıkılmadınız mı?

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde "İnci" karakterine hayat veren, bugünlerde Bergen filmi üzerinde çalışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Ünlü oyuncu kilo aldı" haberlerini ti'ye aldı.



Yüzünü şişman gösteren bir filtre kullanan oyuncu, yayınladığı videoda, "Bugün çok önemli bir haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle... 'Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?' gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor. Sadece küçük bir şey düşündüm. Sıkılmadınız mı insanların orasından, burasından konuşmaktan? Kime ne, kimin kilosundan?" şeklinde konuştu.

Öte yandan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından zamanlaması uymadığı için Bergen filminde yer alamayacağını açıklamıştı. Sarıkaya'nın yoğunluğu nedeniyle rol almadığı projede Farah Zeynep Abdullah başrolü kapmıştı.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı film, 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.

OKUMA PROVALARINDAN İLK FOTOĞRAFLAR

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi değerli oyuncular yer alacak. Filmin okuma provalarından ilk fotoğraflar da paylaşıldı.