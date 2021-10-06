Farah Zeynep Abdullah'tan, Musa Orhan tepkisi: Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu?

Batman'da, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırıldı. Olayın ardından sosyal medyada Ezgi Mola yalnız değildir etiketiyle başlatılan kampanyada Mola’ya destek mesajları yağdı.Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola’ya destek oldu. Bu isimlerden biri de Farah Zeynep Abdullah oldu.

Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, atılan tweet üzerine bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek Farah Zeynep Abdulah hakkında, müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Hakkındaki gelişmelerin ardından vicdanların tazminatla temizlenemeyeceğini vurgulayan Abdullah, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



'BUNU DA DOSYAYA EKLE AVUKAT'



Abdullah, "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, e ne oluyor sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle" ifadelerine yer verdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?



Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989'da İstanbul'da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.



OKULÜ ÜÇ GÜN KALA ROLÜ ALDI



Farah Zeynep Abdullah, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Bu rolüyle büyük bir ün kazandı.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Bizim İçin Şampiyon filmi ve Masumlar Apartmanı'ndaki rolü ile adından söz ettirdi.



FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİLERİ



2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2014 Kurt Seyit ve Şura

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 Gülizar

2020- Masumlar Apartmanı



FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMLERİ



2013 Kelebeğin Rüyası

2014 Bir küçük Eylül meselesi

2014 Unutursam Fısılda

2015 Barbie Prenses ve Rockstar

2016 Ekşi Elmalar

2018 Arif v 216

2018 Bizim İçin Şampiyon

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