Farkında olmadan yapılan 7 beden dili hatası

KOLLARI BİRBİRİNE KAVUŞTURMAK

Kolları birbirine kavuşturmak, birçok kişinin düştüğü bir vücut dili hatasıdır. Spencer, bu davranışın genellikle 'sabırsızlık' ya da 'iletişime kapalı' olma mesajı verdiğini vurguluyor.

HUZURSUZ GÖRÜNMEK

Sohbet esnasında sürekli belirli bir nesneyle uğraşmak, karşı tarafın dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Bu durum, zaman zaman 'ilgisizlik' ya da 'huzursuz olma hali' olarak da yorumlanabilir. Özellikle otizm ve DEHB gibi nörodiverjan bireylerde bu tür hareketlere daha çok rastlanır.

KARŞIDAKİ KİŞİYE ODAKLANMAMAK



Aktif bir konuşma sırasında göz teması kurmamak, karşınızdaki kişinin iletişim motivasyonunu düşürebilir. İletişim halindeyken sık sık telefonla ilgilenmek de sohbetin derinleşmesinin önünde engel olabilir.

ELLERİ BAŞIN ARKASINA YERLEŞTİRMEK

Başınızı ellerinizin arasına yaslamak, rahat olduğunuzu veya derin bir düşünce sürecine girdiğinizi gösterebilir ancak bu beden dili hatası, profesyonel ortamda pek hoş karşılanmayacaktır.

ÖZENSİZ DURUŞ

Kambur durmak, öne doğru eğilmek veya koltuğa gömülmek, sohbete yeterince ilgi duymadığınıza dair izlenimin oluşmasına yol açabilir. Bunun yerine omuzlarınızı geriye doğru çekmeniz ve dik durmanız gerekir.

DOĞALLIKTAN UZAK VÜCUT DİLİ

Vücut dilinizin nasıl olması gerektiğine aşırı dikkat etmek de yapay bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Kendinizi en doğal halinizle ifade etmeye çalışırken, samimiyetin taklit edilemeyen bir şey olduğunu unutmayın.

AŞIRI CİDDİ İFADE

Aktif dinleme halinde hafif bir gülümseme ile karşınızdaki insana ''Sen değerlisin'' mesajı verebilirsiniz. Elbette sohbet boyunca gülümsemeniz doğru değil ancak iletişimin konusuna uygun şekilde güler yüzlü olmak oldukça önemlidir.