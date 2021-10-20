Farklı gelişim gösteren çocukların ebeveynleri için 'Önce Sen' konferansı

Aile sistemi içerisindeki bireylerin iyilik hali, çocuğun gelişimini olumlu yönde etkiler. Ancak farklı gelişim gösteren bir çocuk yetiştirirken zamana karşı verilen mücadele, maddi kaygılar, geleceğe dair belirsizlikler ve zor şartlarda alınması gereken kararlar bu iyilik halini etkileyebilir. Farklı gelişim gösteren çocukların ebeveynleri için 23-24 Ekim tarihlerinde online konferans düzenleniyor.



‘Önce Sen’ adlı konferansın amacı, anne ve babaların yaşadıkları bu zorlu duygu durumlarına, değerli uzman ve psikologlarla beraber destek olup, kendi iyilik hallerinin önemini vurgulamak.



Farklı gelişim gösteren çocukların ebeveynlerine destek olmak için yapılan bu online konferans 23 ve 24 Ekim tarihlerinde, Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Börte Özdemir, Hamdi Özgan, Özge Aytun, Özge Lokmanhekim, Mine Kayraklı Parlak, Sandra Pasensya, Tuğba Erbilen Gültekin, Tüten Yolukar ve Ufkun Dikmen Akbulut gibi psikologların ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek.



ASKIDA BİLET



Farklı gelişim gösteren çocuk yetiştirmenin aileler üzerinde oluşturduğu maddi yükün bilinciyle, Önce Sen konferansının bilet bedelini karşılayamayacak ebeveynlerin de bu konferanstan faydalanabilmesi için “askıda bilet” uygulaması başlatıldı. Biletino üzerinden istenilen sayıda bilet satın alınabiiyor. Bu biletler, ihtiyacı olan kişilere başvuru sırasıyla ulaştırılacak.