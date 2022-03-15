Fashion Week Istanbul başlıyor

Fashion Week Istanbul, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ev sahipliğinde yarın kapılarını açıyor. Etkinlik 18 Mart'a kadar sürecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 11:30

Fashion Week Istanbul başlıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

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Fashion Week Istanbul, İHKİB organizasyonuyla, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) destekleriyle, Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde 15-18 Mart'ta gerçekleştirilecek.

2009 yılından beri aralıksız devam eden Fashion Week Istanbul, Türk modasını ve tasarımcılarını tüm dünyada destekleme ve geliştirme misyonuyla sektöre artı değer yaratmayı sürdürüyor.

Fashion Week Istanbul, özellikle salgın sonrası dönemde önemli bir değişime uğrayan uluslararası hazır giyim sektörünün güçlü oyuncularından Türkiye’nin yerel ve global hedeflerine ulaşmasında kaldıraç rolü üstleniyor.

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