Fashion Week Istanbul bir sezonu daha geride bıraktı

Fashion Week Istanbul’un son gününde podyum, İstanbul Moda Akademisi Moda Tasarım ve Teknolojisi Lisans ve Master Class: Moda Tasarımı mezunları genç tasarımcıların yer aldığı Karma by İMA defilesi ile açıldı. Karma by İMA defilesinin ardından, Şebnem Günay’ın markası olan SBNM La Piscine koleksiyonunun moda filmi sahnelendi. Tasarımcının kendi anılarından ilham alarak hazırladığı koleksiyonda, yenilikçi, canlı dokular, spor-couture kesimler, güçlü silüetler ile ikonik renklerin birleşiminden ortaya çıkan sonsuz ve zamansız detaylar dikkat çekti. Tasarımcı Gökhan Yavaş ise çocukluğunun güzel anılarından ilham alarak hazırladığı ‘İMBAT’ isimli koleksiyonunu modaseverler ile buluşturdu.



İlhamını pandemi sonrası yaşanan coşku ve enerjiden alan, Nedret & Yasemin Taciroğlu tarafından hazırlanan Nedo by Nedret Taciroğlu DEMI-COUTURE ‘Euphoria’ koleksiyonu, zamansız tasarımların yansıtıldığı feminen ve çarpıcı detayların yer aldığı parçalarla karşımıza çıktı.



Ceren Ocak, yeni sezon tasarımlarında, iki yıldır hayatımızı esir alan pandemiden çıkışı ve bir anlamda umudu temsil eden çok renkli bir koleksiyona imza attı. Lila / Karanlıktan Çıkış adıyla yayınlanan koleksiyonda, mint, lila, sarı, fuşya ve turuncu gibi canlı renklerin hakimiyeti dikkat çekti.

Koleksiyonunda imza değeri taşıyan tüller, sürdürülebilir denim kumaşlar, ketenler, geri dönüşüm polyester fistoların yer aldığı Sudi Etuz, memleketi Adana’dan yükselen Anavarza Efsanesi’nden esinlenerek hazırladığı koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu.



Özlem Kaya, İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonu ile geçmişi bugüne taşırken, gelecek yıllar için de zamansız parçaları moda tutkunlarıyla Istanbul Fashion Week kapsamında paylaştı.

BİR SOZAN DAHA GERİDE KALDI



Bu yıl üçüncü kez dijital olarak gerçekleştirilen Fashion Week Istanbul, sezona New Gen by İMA defilesi ile başlarken, Mehmet Emiroğlu, Selen Akyüz, Y Plus By Yakup Biçer, Arzu Kaprol, TAGG, Dilek Hanif ve DICE KAYEK koleksiyonları da gün boyunca modanın görsel sanatlarla buluştuğu kısa filmlerle karşımıza çıktı.



İKİNCİ GÜNDE YAŞANANLAR

İkinci gününde Fashion Week Istanbul, podyumu Özlem Erkan ile açarken, Mert Erkan, Çiğdem Akın, Niyazi Erdoğan, Gül Ağış, Nihan Peker ve Mehtap Elaidi’nin koleksiyonları modaseverler ile buluşmaya devam etti.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE YAŞANANLAR



Fashion Week Istanbul’un üçüncü gününün açılışı, 'Hayatı asla kitabına göre yaşamıyorum. Beni kalbim yönlendiriyor, aklım değil’ diyen bir prensesin stilinden ilham alarak hazırlanan BE LIKE DIANA koleksiyonunun tasarımcısı olan Murat Aytulum defilesiyle gerçekleşti. Fashion Week Istanbul’a bu yıl ilk kez katılan Tuğba Atasoy, Murat Aytulum’dan sonra podyumda karşımıza çıktı. Başarılı tasarımcılar NEJ, RED BEARD by Tanju Babacan, Emre Erdemoğlu, DB BERDAN ve Özgür Masur üçüncü günü tamamladılar.



4 GÜNDE 29 KISA FİLM



Modanın görsel sanatla buluştuğu 29 kısa filmi 4 gün boyunca modaseverler ile buluşturan Fashion Week Istanbul’un son gününde KARMA by İMA, SBNM, Gökyan Yavaş, Nedo by Nedret Taciroğlu, Ceren Ocak, Sudi Etuz ve Özlem Kaya birbirinden yaratıcı şov ve koleksiyonlarıyla kapanışı yaptı.



Bu yıl bir ilk gerçekleştiren Fashion Week Istanbul 2021 kapsamında, Fashion Week Istanbul presents Istanbul State of Mind sergisi, gala yemeği ile moda ve sanat dünyasındaki birçok ismi bir araya getirdi. Gala yemeği öncesi, yine aynı alanda bulunan Kerimcan Güleryüz'ün küratörlüğünü üstlendiği sergiyi izleyen misafirler, moda ve sanatın birlikteliğine tanıklık etti.