Fashion Week Istanbul hız kesmeden devam ediyor

Modanın kalbini İstanbul’da attıran Fashion Week Istanbul, başarılı tasarımcıların eşsiz moda şovlarıyla, üçüncü gününde de izleyenleri etkilemeye devam etti. Dijital olarak yayınlanan koleksiyonların yanı sıra tasarımcılar kısa filmleriyle de dikkat çekiyor.

PRENSES STİLİNDEN İLHAM



Fashion Week Istanbul’un üçüncü gününün açılışı, 'Hayatı asla kitabına göre yaşamıyorum. Beni kalbim yönlendiriyor, aklım değil’ diyen bir prensesin stilinden ilham alarak hazırlanan BE LIKE DIANA koleksiyonunun tasarımcısı olan Murat Aytulum defilesiyle gerçekleşti.

Moda tasarımcısı Tuğba Atasoy, kadın fenomeninin tüm detaylarını 70’lerin özgürlükçü tavrıyla yorumladığı Retrofication koleksiyonuyla Fashion Week Istanbul’da yerini aldı. Hayat döngüsü, ekosistem ve sürdürülebilir yaşam ilkelerine saygı duyarak hazırlanan NEJ koleksiyonlarından olan ve serinin ilki olan NEJ 2021/2022 Sonbahar Kış ‘Circle’ koleksiyonu yaşadığımız en büyük iklim değişikliğini vurguladı.



Günün ikinci oturumunun açılışını RED BEARD by Tanju Babacan İlkbahar Yaz 2022 koleksiyonu ‘Radiant’ ‘Madam Minimal’ adlı filmiyle yaptı. Uçuş tarihindeki bir çok ismin ilham verdiği ve bugün bize kanat olan tüm pilotlarımıza ithaf edilen Emre Erdemoğlu, KANAT adlı 2022 Sonbahar Kış koleksiyonuyla Fashion Week Istanbul’da karşımıza çıktı.

DB BERDAN tüketimi en aza indirmeye teşvik etmek adına sezonlar arası kullanılabilen bir koleksiyona imza attı. Koleksiyon, atletik temaya dair parçaların dönüştürülmüş versiyonlarını ve couture detaylı sokak giyim örneklerini bir arada sunarken, denim parçalar ve üzerinde “Ağaç dikmek için en doğru zaman” yazılı couture elbise modeliyle de dikkat çekti. Tasarımcı Özgür Masur, Fashion Week Istanbul İlkbahar Yaz 2022 kapsamında, özlemleriyle, hatıralarıyla, arzularıyla geçmişe yazılan mektupların duygusunu barındıran bir koleksiyonla üçüncü günün kapanışını yaptı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmekte ve Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde yürütülmektedir.

Nobel Edebiyat Ödüllü Yazar Gurnah NTV'de