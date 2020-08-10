Fatih Artman Menajerimi Ara dizisiyle izleyiciyle buluşuyor (Fatih Artman kimdir?)

ntv.com.tr 10.08.2020 - 13:59
Fatih Artman Menajerimi Ara dizisiyle beraber çok yakında izleyiciyle buluşacak.
Dizinin başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi ünlü oyuncular yer alıyor.
Dizinin konusu ise oyuncu ve menajerlerin sinema sektöründeki hikayelerini anlatıyor.
FATİH ARTMAN KİMDİR?
13 Şubat 1988'de dünyaya gelen Fatih Artman Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.
Serdar Akar'ın yönetmenlğini yaptığı ve başrlünde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Behzat Ç. dizisindeki agresif polis memuru polis Harun karakteriyle büyük ün kazandı.
FATİH ARTMAN'IN ROL ALDIĞI PROJELER
- 2017 Tatlım Tatlım/ Sinema Filmi
- 2016 Vatanım Sensin/ Tv Dizisi
- 2016 Son Destan/ Tv Dizisi
- 2016 Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok/ Sinema Filmi
- 2015 Kırık Kalpler Bankası/ Sinema Filmi
- 2015 Ekşi Elmalar/ Sinema Filmi
- 2015 Beş Kardeş/ Tv Dizisi
- 2014 Bana Masal Anlatma/ Sinema Filmi
- 2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor/ Sinema Filmi
- 2011 Leyla İle Mecun/ Tv Dizisi
- 2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm/ Sinema Filmi
- 2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi/ Tv Dizisi
VİDEO: MENAJERİMİ ARA DİZİSİNİN İKİNCİ TANITIMI