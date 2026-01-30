Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'ten acı haber geldi.

Kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Ürek hayatını kaybetti. Ürek'in 15 Ekim'den bu yana tedavi yoğun bakımda sürüyordu.

20 DAKİKA CRP MÜDAHALESİ YAPILMIŞTI

Evinde kalp krizi geçiren Ürek'e ambulans ekini 20 dakika CRP (kalp masajı) yapmıştı. Ürek için hastaneden yapılan açıklamada herhangi bir hasarın olup olmadığı takip edildiği belirtilmişti.

CENAZE AYRINTILARI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ünlü sanatçının menajeri tarafından yapılan açıklamada, bir süredir devam eden ağır sağlık mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği duyuruldu.



Basın açıklamasında, geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçının, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadığı, cenaze törenine ilişkin bilgilerin, menajeri Mert Siliv tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi.

Gençlik yıllarını Bursa'da geçiren ünlü şarkıcı, müzik ve sahne sanatlarına olan tutkusunun peşinden gitmeye karar verdi ve erken yaşta ses sanatçısı oldu.

Türk fantezi ve pop müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Ürek, sahne performansları ile ünlendi.

Sanatçı, ilk albümü "Yaktı Yaktı"yı 1993 yılında yayımladı. 1995'teki "Sen İki Gözümsün" albümünde pop ve klasik şarkıları bir araya getirdi.

13 yıllık bir aranın ardından Ürek, 2008 yılında "Sus" isimli albümünü çıkardı. Ürek, 2011'de "Hayde" albümünü yayımladı.