Fatih'teki Şekerci Han restore edilecek
29.11.2025 16:56
İHA
Fatih'in tarihsel dokusunun önemli bir parçası olan Şekerci Han, kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor.
Osmanlı döneminde tüccarların, yolcuların ve kültür hayatının önemli simalarının uğrak noktası olan tarihi Şekerci Han, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden İstanbul'a kazandırılacak.
Uzun yıllar boyunca sınırlı kullanımla varlığını sürdürmüş ancak zaman içerisinde ciddi yıpranmalar yaşayan tarihi yapı, İstanbul Valiliği'nin destekleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından restore edilecek.
Şekerci Han, restorasyon sonrası geçmişteki işlevini ve tarihi değerini yeniden kazanacak.
“YAŞAYAN BİR MERKEZ HALİNE GELECEK”
Konuyla ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Fatih, dünya mirası niteliğinde bir tarih hazinesine sahip. Bu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak bizim için büyük bir görevdir. Şekerci Han'ın tüm detaylarını tarihî kaynaklara dayanarak aslına uygun biçimde ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Restorasyon sonrası hanın kültürel etkinliklere, sanat atölyelerine ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapacağını belirten Turan, "Burası sadece korunmuş bir yapı olmayacak. Esnafın, gençlerin ve ziyaretçilerin bir araya geldiği, han kültürünü yeniden canlandıran yaşayan bir merkez haline gelecek" dedi.