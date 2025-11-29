Fatih'teki Şekerci Han restore edilecek

“YAŞAYAN BİR MERKEZ HALİNE GELECEK”

Konuyla ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Fatih, dünya mirası niteliğinde bir tarih hazinesine sahip. Bu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak bizim için büyük bir görevdir. Şekerci Han'ın tüm detaylarını tarihî kaynaklara dayanarak aslına uygun biçimde ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Restorasyon sonrası hanın kültürel etkinliklere, sanat atölyelerine ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapacağını belirten Turan, "Burası sadece korunmuş bir yapı olmayacak. Esnafın, gençlerin ve ziyaretçilerin bir araya geldiği, han kültürünü yeniden canlandıran yaşayan bir merkez haline gelecek" dedi.