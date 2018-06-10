Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik, Talat Bulut'un set çalışanını taciz ettiği iddialarına değinerek, "En sevdiğim ve en beğendiğim sanatçılardan birisi Talat Bulut. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız, kalıbımı basarım yani onun adına. Duyunca çok şaşırdım. Niye herkes çıkıp zamanında söylememiş. Korkmuşlar mı Talat Bulut'tan. Çünkü yalan herhalde, arka arkaya ortaya çıkınca inandırıcı olmuyor" dedi.



Kalçasına 1,5 yıl önce protez takılan Girik, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Girik, "Sağlık durumum iyi. Ama biraz naz yapıyorum sizlere. Onun dışında da çok oturduğum zaman, dizim kilitleniyor. Başka bir sıkıntım yok" dedi.



Arkadaşlıkla ilgili de konuşan Girik, "Seni seviyorum, canım cicim ile olmuyor. Arkadaşlık, dostluk başka bir şey. Başka şeylerle belli etmek lazım. Onun için Defne'ye yardım etmeye çalışıyorum, çalıştığım kadar işte. Çok keyifliydi benim için, filmlerde de hiç garson rolünü oynamadım, değişiklik oldu" dedi.



"ORİJİNAL PROJE GELSİN"



Gelen proje teklifleri olduğunu da söyleyen Girik, orijinal bir proje teklifi beklediğini belirterek, "Hep aynı şeyler, bir tane orijinal bir şey gelsin. Oradan çalma, buradan çıkma olmasın. Dizi, film seyrediyorum. Seyrederken şimdi bunu diyecek diyorum, onu söylüyor. Şimdi böyle olacak diyorum, aman sonra da bu olur diyorum ve kapatıyorum. Sahiden de öyle oluyor orijinal bir çalışma olursa değerlendirebilirim" dedi. Yeşilçam oyuncularına yeni projelerde yer verilmemesine de tepki gösterdi.



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