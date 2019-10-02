Son olarak Fransa’da Fatmagül ismiyle yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne, geçtiğimiz gün Fransa’da yayınlanan yerli ve yabancı televizyon dizilerinin ödüllendirildiği Soap Awards’da En İyi Yabancı Dizi seçildi. Geçtiğimiz akşam 4. kez düzenlenen ve ödüllerin halk oylamasıyla belirlendiği yarışmada, bu yıl bir rekora imza atılarak 300 binden fazla oy kullanıldı.

Paris’teki Renalagh Tiyatrosu’nda gerçekleşen ödül töreninde Fatmagül’ün Suçu Ne? kendi ülkesinde sosyal bir fenomene dönüşen ve dünyanın dört bir köşesine yayılan dizi’ olarak anons edilirken, yönetmen Hilal Saral ile senaristler Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç’in teşekkür mesajlarına yer verildi.

Başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek’in paylaştığı Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi, 2010 yılında Kanal D’de yayınlanmış ve ekranlara damgasını vurmuştu. Yurtdışına satılan Türk dizileri arasında da zirvede yer alan Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi, çok sayıda ülkede gösterilmiş İspanya, Amerika ve Hindistan’da da yeniden uyarlanmıştı.