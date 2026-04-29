Fazıl Say yeni caz projesiyle Türkiye turnesinde
29.04.2026 13:45
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi “Say Plays Jazz on Tour with Škoda” ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. (İlandır)
Sanatçının klasik müzikteki yaratıcı diliyle cazın doğaçlama ruhunu buluşturduğu bu özel proje, Fazıl Say Jazz Quintet ile hayat bulurken Škoda, bu yolculuğa eşlik ediyor.
Pozitif Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek turne, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşacak. “Say Plays Jazz on Tour with Škoda", Fazıl Say’ın cazla kurduğu ilişkinin bugüne kadarki en kapsamlı ifadesi olarak öne çıkarken; sanatçının caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunacak.
SAY’IN MÜZİKAL ANLATISINDA YENİ BİR DERİNLİK
“Say Plays Jazz”, Fazıl Say’ın bugüne dek geliştirdiği müzikal anlatının yeni bir evresi olarak öne çıkıyor. Sanatçı, bu projede cazla kurduğu bağı yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan üretici kimliğiyle derinleştiriyor. Bu projede, caz beşlisi için özel olarak bestelediği yeni eserlerin yanı sıra, geçmiş dönem çalışmalarının caz formundaki yepyeni düzenlemeleri de yer alıyor.
Say bu projeyi, “Repertuvarın temelinde güçlü bir sosyal duyarlılık yatıyor. Doğu ile Batı arasındaki kültürel köprünün yanı sıra; günümüzün küresel krizlerini, Türkiye'nin toplumsal meselelerini, doğa tahribatını, sokak hayvanlarının durumunu ve eğitim sistemindeki sancıları odağına alan eserlerle çağımızın dertlerine müzikal bir ayna tutuyoruz.” şeklinde anlatıyor.
KESİNTİSİZ BİR MÜZİKAL DENEYİM
Fazıl Say, bu projede klasik konser formunun ötesine geçerek bütünlüklü bir sahne kurgusu sunuyor. Bu yaklaşım, konseri yalnızca bir performans olmaktan çıkarıp baştan sona deneyimlenen bir anlatıya dönüştürüyor. “Performansı, parçaların birbirine bağlandığı kesintisiz bir senfoni yapısında kurguladım. İzleyicilerimiz, 75-80 dakika sürecek bu akışı, aralarda bölüm kesintisi olmadan tek ve bütüncül bir eser gibi deneyimleyecek. Aynı zamanda bir albüm olarak da kayda alacağımız bu çalışmayı ilerleyen dönemde dünya sahnelerine de taşıyacağız.”
Bu kurgusal yapı, projeyi parçalardan oluşan bir konser serisinden öteye taşıyarak, baştan sona tasarlanmış tek bir müzikal anlatı olarak konumlandırıyor ve benzer caz projelerinden belirgin biçimde ayrıştırıyor.
VİRTÜÖZLERDEN OLUŞAN GÜÇLÜ KADRO
Fazıl Say Jazz Quintet, alanlarında uluslararası başarıya sahip müzisyenleri bir araya getiriyor. Sahnede Fazıl Say’ın tuşlarındaki ustalığa Türkiye'nin en değerli müzisyenleri eşlik ediyor. Güçlü ve çok yönlü vokaliyle Ezgi Alaş, flütün büyüleyici tınısıyla Aslıhan And Say, saksafondaki dinamik stiliyle Serdar Barçın ve caz sahnesinin en önemli davulcularından Ferit Odman'ın ritmik zenginliği bu projede bir araya geliyor. Beşlinin sahnede yaratacağı yüksek enerji ve doğaçlama yeteneği, her bir konseri benzersiz bir müzik şölenine dönüştürecek.
YAZ BOYU TÜRKİYE TURNESİ
“Say Plays Jazz on Tour with Škoda”, açık hava sahneleri ve amfi tiyatrolarda gerçekleşecek konserleriyle yaz akşamlarına ritim katacak. Klasik ile caz arasında özgürce dolaşan bu proje, dinleyicilere zamansız ve bütüncül bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor.
“Geçmişi ve bugünü harmanlayan, çağımızın sorunlarını dert edinen ve müziğimin evrensel doğasını yansıtan bu konser serisi; bugüne dek gerçekleştirdiğim tüm caz çalışmalarının birikimini bir araya getiren, bütünleştirici ve gerçek bir deneyim olacak.”
Škoda, bu projede yalnızca bir destekçi değil, aynı zamanda yolculuğun bir parçası olarak konumlanıyor. “Yol arkadaşı” yaklaşımıyla turnenin ruhuna eşlik eden marka, Pozitif Müzik organizasyonu ile birlikte müziğin birleştirici gücünü Türkiye’nin farklı şehirlerine taşımada önemli bir rol üstleniyor. Bu yaklaşım, caz müziğin özgür, dinamik ve doğaçlamaya dayalı ruhuyla güçlü bir ortak paydada buluşuyor. Konser tarihleri:
19 Temmuz 2026 Pazar / Balıkesir / Ayvalık Amfi Tiyatro
24 Temmuz 2026 Cuma / İzmir / Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
25 Temmuz 2026 Cumartesi / İzmir / Efes Antik Tiyatrosu
26 Temmuz 2026 Pazar / Muğla / Bodrum Antik Tiyatro
2 Eylül 2026 Çarşamba / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
3 Eylül 2026 Perşembe / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
13 Eylül 2026 Pazar / İzmir / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
16 Eylül 2026 Çarşamba / Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu
17 Eylül 2026 Perşembe / Antalya / Antalya Açıkhava Tiyatrosu
27 Eylül 2026 Pazar / Ankara / Bilkent Odeo
Biletler 4 Mayıs Pazartesi saat 10:30’da satışta. Biletix - Passo - Bubilet www.instagram.com/pozitiftimes