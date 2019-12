Fazıl Say'dan vize isyanı: Gitmek isteyen ben değilim, beni çağıran İngiltere

Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, İngiltere ile yaşadığı vize problemine Instagram hesabından isyan etti. 8 Ocak Wigmore Hall ve 3 Mart Barbican konseri için İngiltere'ye geçen ay vize başvurusunda bulunduğunu belirten Say, salonlardan gelen vize mektubunu da başvuruya eklemesine rağmen vize tarihinin 8 Şubat olarak hatalı verildiğini söyledi. Konsoloslukta bu hatayı düzelttirebilecek kimseye ulaşılamadığını belirten Say, "Yeni vize başvurusu tarihi verildi. Gitmek isteyen ben değilim, beni çağıran İngiltere. Paradoks" dedi.

Fransız mezzo soprano Marianne Crebassa ile Fazıl Say Wigmore Hall'da birlikte sahne alcak

Dünyaca ünlü piyanist "Bu yazımı İngilizler- Avrupalılar ve İngiliz meslektaşlarım umarım okur. Okumaları dileğimle; şunu bilin kızgın değilim ama hak arıyorum, kendim için, ülkem için" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



"BREXIT HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"



İngiltere’nin Brexit konusu son yıllarda daha çok tartışıldı. Halbuki, İngiltere hiçbir zaman AB ülkesi değildi. Schengen vizesi anlaşmasını imzalamamış, mesela biz Türkler için veya herhangi bir AB dışı ülke için, durumda değişen hiçbir şey yok ki. Brexit’ten önce de İngiltere vizesi kuyruklarındaydık, şimdi de. Bizler için Brexit hiçbir şey ifade etmiyor. HİÇBİR ŞEY.

"ÇİFT PASOPORT İMKANINDAN YIRTIYORUZ"



İngiltere’den vize almamız hep zordu şimdi de zor, Wigmor Hall’de, Barbican’da konser vermeye giden benim için de zor, yanlış vize konuluyor uğraştırılıyor. Bir daha gidiliyor, konsolosluk muhattabı yok, vize şirketi var filan. Türkiye 2-3 yıldır çift pasaport alabilme imkanı sağladı oradan yırtıyoruz. Bir pasaport ile turnedeyken diğer pasaport İngiliz konsolosluğunda, bari işlemi görebiliyoruz.



"İNGİLTERE'DE DÜZENLİ KONSER HAYATIM OLMADI"



Çift pasaport konumumuzdan önce İngiltere'de asla düzenli bir konser hayatım olamadı. Vize sorunu, pasaportum haftalarca konsoloslukta kalacak, 1 Londra konseri için belki 15 diğer konseri bekletmeye alacağım. Viyana, Berlin, Paris, Tokyo. Yahu neden? Kim yapar? Olmasın Londra demek zorunda kaldık 25 yıl! Brexit? Kimin için ne ifade ediyor? Almanya için mi? Ne ama? Açıklayın. Eşit şartlar olsun diyelim? Değil mi?



"EŞİTLİK İSTİYORUZ KARDEŞİM"



Geçen yıl yaşadığı benzer bir probleme de değinen Fazıl Say "Eşitlik istiyoruz kardeşim. Geçen yıl yaptığımız CD İngiltere'nin prestijli ödülü Grammaphon Awards'ı kazanmıştı. Ona da gidememiştik benzer sebepten. Bu 8 Ocak Wigmore Hall konseri o CD’nin programıdır. 3 tartta Barbican'da ise Truva sonatı ve Beethoven var. Bazı yorumlara açıkçası kızdım! Yok filanca ülke cahilmiş de öbürü de aslında cahilmiş de. Truva sonatını bestelemek mi cahillik Beethoven çalmak mı cahillik? Grammaphon ödülünü de cahil olduğumuz için mi aldık? Ne istiyor İngiltere? Daha iyi politika mı? Kimden?" ifadesini kullandı.