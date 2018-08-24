Ünlü piyano sanatçısı ve besteci Fazıl Say’ın annesi hayatını kaybetti. Bir süredir evde yoğun bakım şartlarında bakılan Ayşe Gürgün Say’ın ölümünün ardından Fazıl Say, sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:



“Sevgili annem Ayşe Gürgün Say’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Cenazesi 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü, öğle namazının ardından, Bodrum Bitez Köy İçi Camii’nden kaldırılacaktır. Sevenlerinin başı sağ olsun. Fazıl Say / Torunu Kumru Say”



İki gün önce hasta annesini Bodrum’daki evinde ziyaret eden Fazıl Say, birlikte çekilen fotoğrafıyla birlikte şunları paylaşmıştı:

“2 ay hastane yoğun bakım ertesi artık evde annem. Derinleşen bitkisel hayat boyutunda, nefes alma ve beslenme artık makinelere bağlı, en azından evinde, artık fazla yaşamsal reaksiyonları da kalmadı, ben en azından evinde olmasını daha doğru buluyorum. Bu zor mertebede, bakıcıları ve en yakınları Güler, Halise, Özay ve Meryem’e içtenlikle teşekkürlerimle. Annem hep ‘hayatın gerçekleri’nden bahsederdi, doğrudur. Şu günlerde gerçekleri kabullenmesi de zor.”

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