Fazıl Say organ bağışı yaptığını duyurdu

Müzisyen Fazıl Say, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

51 yaşındaki Say, uzun zamandır yapmak istediği organ bağışını yaptığını söyleyerek, takipçilerine de organ bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Organ bağışı belgesi ile poz veren Fazıl Say yaptığı paylaşımda, "Bu sabah sadece 5 dakikamı ayırarak Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giderek uzun zamandır arzu ettiğim ancak ertelediğim organ bağışımı yaptım. Umarım günün birinde bir insanın hayatını kurtarır. Ülkemizde 30.000 insan organ nakli bekliyor, yaşamak için. Hadi şimdi, bugün...

Eşim Ece’nin organ bağışı kampanyasını kitlelere yayma çabasını da gururla ve hayranlıkla izliyorum" ifadelerini kullandı.

FAZIL SAY'IN 8 YAŞINDAKİ KONSERİ