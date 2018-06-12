Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece Çamkıran'ı Afra Saraçoğlu'na uyarı: Bu kadar saf olma

Star TV'de final yapan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu, Lady Magazine dergisine konuştu. Oyuncu, “Şöhret olmak nasıl bir duygu? Hayatınızda neler değişti?” sorusuna, “Pek bir şey değişmedi. Hâlâ aynı Afra’yım” cevabını verdi.

"HEMEN KANMASINA KIZIYORUM"



19 yaşındaki oyuncu Ece rolünü anlatırken sokakta ilginç tepkiler aldığı söyledi: Bazen 'Bu kadar saf olma' diyorlar. Dizide hamile olduğum için 'Ne zaman doğuracaksın' gibi tepkiler de alıyorum. Benim de Ece'nin en çok kızdığım tarafı saf ve iyi niyetinden insanlara hemen kanması" dedi.

"KAZANILMASI GEREKEN BİR DUYGU"



İlişkilerinde karşılıklı güvene önem verdiğini söyleyen Saraçoğlu, “Kazanılması gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Kazanmak içinde hem kendim uğraşırım hem de önem gösterilmesini beklerim” dedi.

"UZUN BİR YOL VAR"



Çok hayalinin olduğunu söyleyen oyuncu, “İleriye yönelik hedeflerim her zaman gelişmek, yeniliklere açık, donanımlı olmak ve hedeflerimi gerçekleştirmek. Önümde çok uzun bir yol var” diye konuştu.

