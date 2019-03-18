KEFALETLE SERBEST Rüşvet vermekten tutuklanan Desperate Housewives oyuncusu Felicity Huffman kefaletle serbest

Çocuklarını ABD’nin seçkin üniversitelerine kabul ettirebilmek için rüşvet vermekle suçlanan Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi yıldızı Felicity Huffman (56) ve Full House dizisi oyuncusu Lori Loughlin’in başı şimdi de öfkeli anneyle dertte.

Çocuklarının sınav puanını yükselttirmek için okul danışmanlarına rüşvet vermekten tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan ünlü oyunculara Jennifer Kay Toy adında bir anne 500 milyar dolarlık dava açtı.

San Francisco Yüksek Mahkemesi’ne başvuran Toy, oyuncuları, yasadışı yolla çocuklarını saygın okullara kabul ettirip kendi çocuğunun hakkını yemekle suçladı.

Öfkeli anne, mahkeme dosyasında oyunculara “duygusal sıkıntıya neden olmak, komplo kurmak ve dolandırıcılık yapmak” suçlamalarını yönelterek tazminat davası açtı.



Toy, mahkemeye sunduğu dilekçede, “Zengin insanların, çocuklarının reddedildikleri okullara alınmaları için, üniversitelerin yetkilileri ve güç sahipleriyle giriştikleri büyük aldatma skandalının farkındayım” ifadesine yer verdi.

“Öfkeliyim ve kırıldım” diyen Toy, “Çünkü tek çocuğum olan oğlumun bir üniversiteye girmesine izin verilmediğini, bunun da yeterince çalışmadığı için değil, varlıklı kişiler nedeniyle olduğunu görüyorum. Yalan söylemenin, aldatmanın sorun olmadığını, çocuklarını iyi bir üniversiteye sokmak için rüşvet verme yolunu seçtiklerini biliyorum” ifadesini kullandı.

Üniversite giriş sahteciliğinin boyutunun büyüklüğü dikkate alınınca bir milyondan fazla insanın etkilendiği tahmin ediliyor.