Fenomen Huang Wei'ye muhalefet vergisi

Çin, ülkenin en ünlü fenomenlerinden Huang Wei’ye (36) 1.3 milyar yuan (210 milyon dolar) vergi cezası kesti. Özür dileyen fenomenin tüm hesapları buhar oldu. Viya adıyla bilinen dünyaca ünlü fenomen canlı yayın kraliçes olarak tanınıyordu. Ancak Viya, Çin hükümetinin savaş açtığı Alibaba’nın kurucusu muhalif Jack Ma’ya ait Taobao sitesinden satış yapıyordu.



Çin’in bu cezayı muhalif ekran yüzlerine yaptığı operasyon nedeniyle verdiği belirtiliyor. Çinli otoriteler, ‘bazı kişilerin orantısız zenginleştiğini ve bunun sosyalist ilkelere ters düştüğünü, bu ünlülerin gençlere yanlış rol model olarak ülkenin değerlerine de zarar verdiğini’ söylüyor.



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