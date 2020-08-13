Fenomene eski eşten dava: Kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor

Dilekçesinde eski eşinin 5 yaşındaki kızlarının mayolu ve bornozlu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ticari kazanç sağladığını belirten Burak Aydoğan, “Zeynep Özbayrak kızını reklam malzemesi olarak kullanmaktadır.

Kızının ağladığı zamanları bile eğlenerek internetten yaymakta, kızını adeta bir sosyal malzemesi haline dönüştürmektedir” dedi.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davada, iki yıl önceki boşanma davasında mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiği ve babasının kızı için aylık 2 bin 500 lira iştirak nafakasına hükmettiği ifade edildi.

Zynpzeze hesabıyla paylaşımlar yapan Zeynep Özbayrak'ın Instagram hesabında 639 bin takipçisi bulunuyor.