Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Şarkıcı Ferdi Tayfur'a (76), Antalya'daki özel bir hastanede oğlu Timur Turanbayburt'un (55) böbreği nakledildi. Sağlık durumu iyi olan Tayfur, haftaya Marmaris'teki çiftliğine dönecek.

DHA 12.05.2020 - 10:48

ferdi-tayfura-oglunun-bobregi-nakledildi_2354_dhaphoto1.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ferdi Tayfur: ‘Böbrek nakli ol’ dediler

Ferdi Tayfur: ‘Böbrek nakli ol’ dediler

YouTuber Casey Neistat hack'lendi (Ferdi Tayfur sürprizi)

YouTuber Casey Neistat hack'lendi (Ferdi Tayfur sürprizi)

Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun ardından tedavi için Antalya'ya gitmişti.

25 Nisan'da Antalya'ya giden ve tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi. 

Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un taburcu edildiği,  haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan sanatçının kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris’teki çiftliğine geçeceği belirtildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...