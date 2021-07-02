Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'a sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılmıştı.



Ünlü tiyatrocu anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şensoy'un buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının durumuyla ilgili bilgi verdi.

"ŞU ANDA SAĞLIK DURUMU İYİ"



Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun'da doğdu. Şensoy; Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu olarak karşımıza çıkıyor.

Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyun olarak biliniyor. Birçok kesim tarafından Ferhangi Şeyler'in stand-up komedilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülse de, kendisi bunu "Ferhangi Şeyler'den etkilenmiş olabilirler ama Ferhangi Şeyler bir stand up değildir" diyerek açıklamıştı. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.