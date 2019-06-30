Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde saat 03.30 sıralarında Ramazan Öksüz (31) bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişinin de aralarında olduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.



"YEMİN OLSUN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM KOCA OĞLAN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Feridun Düzağaç, şu ifadeleri kullandı:



“Yıllar içinde ‘bu eskiden güzel’ adada biriktirdiğimiz tüm anıları bir anda anlamsız kılan vahşi bir cinayete kurban verdiğimiz dadamız Ramazan , daha seni toprağına veremeden arkandan konuşan yerel vicdansızlığın …gecenin son gemisiyle adaya geçip seni aramızdan çalan canilerin …bu vahşet yaşanırken seyredip katline seyirci kalan soysuzların…olay yeri incelemesi yapılmadan kanını yıkayan kansızların ve bunlara cesaret verenlerin…yerel gazeteciyi “haberini yaparsan bedelini ödersin” ile tehdit eden adam kayırmacılığın….bir daha o barın açılmasına izin verecek izansızlığın kökü kuruyana kadar hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin olsun koca oğlan…”



ŞÜPHELİLER ÇANAKKALE'YE SEVK EDİLDİ



Öte yandan polis, olayla ilgili olarak işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişinin ifadesine başvurdu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, özel harekatın aracıyla feribota götürülüp, Çanakkale'ye sevk edildi. Gün boyu emniyet önünde bekleyen kalabalık, şüphelilerin feribota götürülmesi sırasında aracın peşinden gitti ancak gişelerde barikat kuran polis, daha ilerisine izin vermedi. Bu anlarda polis ve gruptakiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.