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Fi-Çi bitti Serenay Sarıkaya uçtu

Yaşam

Başrolde yer aldığı Fi-Çi dizisi final yapan Serenay Sarıkaya, ABD'de bulunan sevgilisi Kerem Bürsin'in yanına gitti.

SEVGİLİYE ÖVGÜ

Fi-Çi dizisinde Duru karakteriyle rol alan ve geçtiğimiz haftalarda projesi final yapan Serenay Sarıkaya, bir süredir ABD'de bulunan sevgilisi Kerem Bürsin'in yanına giderek ABD'de tura çıktı.

Araçlarıyla Arizona'ya giden oyuncu çift, turistlerin uğrak yeri olan Büyük Kanyon'u ziyaret etti. Ulusal parkı yerden izlemekle kalmayan ikili, helikopter kiralayarak da eyaleti kuşbakışı seyretti.

Saati ortalama bin 500 lira olan helikopterle ABD semalarında uçan ikili, önümüzdeki günlerde de Vietnam, Kamboçya ve Meksika'ya gitmeyi planlıyor.

SERENAY SARIKAYA DURU'YU ANLATTI - İZLE

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